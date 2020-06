Modena, Perna dice addio: "C'è rammarico, speravo in un finale diverso dopo 10 anni"

vedi letture

Il difensore Armando Perna è prossimo a salutare il Modena dopo non aver trovato l’accordo per restare con un ruolo nello staff tecnico. Lo spiega lo stesso calciatore dalle colonne della Gazzetta di Modena: “C’è rammarico perché speravo in un finale diverso. La società mi aveva comunicato che non ci sarebbe stato più spazio per me come calciatore e che mi avrebbe tenuto in un altro ruolo, ma pensavo mi proponessero di restare nel giro della prima squadra e invece mi hanno proposto di fare il vice in Primavera 3 e non me la sono sentita. - continua Perna - Vorrei ringraziare la società perché ha espresso stima nei miei confronti proponendomi comunque di restare .È giusto che all’inizio di una nuova stagione si faccia un progetto tecnico e bisogna accettare anche di non rientrare nei piani. Questa città mi ha adottato e cresciuto, per il Modena ci ho messo sempre faccia e cuore, il minimo che si potesse fare dopo dieci anni. Futuro? Vedremo cosa accadrà”.