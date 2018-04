Modena, pronta anche la terza cordata. Quella di Toni

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nella giornata di oggi è nata la terza cordata pronta a dare nuova vita al Modena calcio. Si tratta del Modena Calcio SSD ARL che vede come regista dell'operazione, e direttore generale in pectore, l'ex centravanti Luca Toni. Assieme a lui ci saranno l'imprenditore Roberto Marai, che sarà presidente, ed Eugenio Olli, ex direttore sportivo della Feralpisalò, che rivestirà un analogo ruolo in gialloblù qualora dovesse essere questa cordata quella scelta dal Comune per far rinascere il calcio nella città emiliana. Le altre due cordate sono invece, come noto, la US Modena di Samorì e la Pro Modena di Sghedoni e Amadei.