Modena, pronto il derby col Cesena per Zaccagno

Il Modena continua a muoversi cercando profili validi per la Serie C, visto il probabile ripescaggio, e per la porta punta Andrea Zaccagno, classe ‘97, del Torino. L’ex di Pro Piacenza e Viterbese (19 presenze l’anno scorso nei due club) è nel mirino anche del Cesena e potrebbe così esserci un vero e proprio derby di mercato fra i due club. Lo riporta Il Resto del Carlino in edicola.