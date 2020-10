Modena, pronto l'ultimo colpo di mercato: Monachello dall'Atalanta

vedi letture

L’attaccante Gaetano Monachello, classe ‘94, tornato all’Atalanta dopo la aver vestito le maglie di Pordenone e Venezia nella passata stagione, sembra essere pronto a scendere in Serie C – per la prima volta in carriera – e sposare il progetto Modena. Lo riferisce Il Resto del Carlino spiegando che è ormai imminente l’accordo con il club bergamasco per il trasferimento dell’attaccante in gialloblù. Monachello sarà l’ultimo colpo di mercato degli emiliani che in questo modo dimostrano di voler puntare alla promozione diretta in Serie B.