Modena, Salvatori: "Derby con la Reggiana può essere uno spartiacque per entrambe"

vedi letture

La prossima settimana quanto riprenderanno le gare anche nel Girone B di Serie C il calendario proporrà il derby fra Reggiana e Modena. Sul match si è espresso il ds dei Canarini Fabrizio Salvatori dai microfoni di Casa Gialloblu: "E' un derby sentito anche per i ragazzi, può essere uno spartiacque per entrambe verso il finale di campionato".

Salvatori, poi, affronta il tema dell'emergenza Coronavirus che ha stravolto la stagione sportiva di tutte le formazioni professionistiche italiane: "Ogni giorno cambiano le disposizioni, andiamo avanti alla giornata in attesa di giocare. Stop così lunghi non ce ne sono stati, ma bisogna adeguarsi e cercare di tenere sotto pressione la squadra per non perdere la concentrazione. Fermare i campionati e giocare a porte chiuse è per la tutela dei cittadini, speriamo che la situazioni rientri presto anche se non credo sarà così facile. Guardiamo le cose dal lato positivo: potremmo recuperare qualche giocatore acciaccato e farne riposare altri. Può essere una cosa utile"