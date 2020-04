Modena, Salvatori: "Se il campionato non finirà, ci sarà sempre qualche scontento"

Fabrizio Salvatori, direttore sportivo del Modena, ha parlato della situazione attuale della Serie C dalle colonne de La Gazzetta di Modena, tra possibile stop e la proposta del Direttivo riguardante il sorteggio per la quarta promossa: “Se non verranno allungati i termini della stagione sarà difficile ripartire e mi dispiacerebbe perché sarei molto curioso di vedere il Modena ai playoff. Finché non si saprà come finirà questa stagione è impossibile pensare al futuro. Sorteggio? Lascio decidere a chi deve farlo, ma se il campionato non finirà sul campo ci sarà sempre qualcuno scontento. La cosa migliore, secondo me, sarebbe aspettare e poi riprendere quando sarà il momento. Si potrebbe finire questa stagione entro la fine del 2020 e poi programmare la nuova nell’anno solare 2021”.