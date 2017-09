Modena, sconfitta nel deserto: 360 paganti e 63 abbonati

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La giornata di ieri ha fatto segnare un nuovo record negativo nella storia del Modena. Complice l'orario (il pomeriggio di un giorno lavorativo), la sede (lo stadio Morgagni di Forlì) e una situazione societaria che ha irritato e non poco l'ambiente, la partita contro il Vicenza ha fatto registrare appena 360 paganti, a cui si aggiungono 63 abbonati. Un vero e proprio deserto che certo non ha aiutato la squadra di Capuano sconfitta in rimonta dai veneti. Numeri che non stupiscono, ma certificano la spaccatura fra piazza e società che in quest'estate si è sempre più allargata fino ai risultati che sono sotto gli occhi di tutti.