© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ieri il Modena ha fatto visita alla sede della Kerakoll, la società del patron e presidente Romano Sghedoni che ha parlato della stagione appena iniziata: “I ragazzi sono intelligenti e durante gli incontri sono stati ricettivi e sanno che il mondo non è fatto solo del pallone che calciano la domenica durante le partite, spero che in Kerakoll abbiamo appreso qualcosa di buono - riporta la Gazzetta di Modena - avremmo meritato 3 o 4 punti in più, siamo comunque in linea con il nostro obiettivo di fare un campionato tranquillo. La sconfitta con il Sudtirol deve far aumentare la voglia di riscatto in vista dell' Arzignano”.