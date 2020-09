Modena, sfumato Corazza restano due nomi per l’attacco: Gliozzi e Zigoni

vedi letture

Sfumato l’arrivo di Simone Corazza, che ha firmato con l’Alessandria, il Modena guarda altrove per trovare la prima punta in vista della prossima stagione con due nomi in cima alla lista del ds Matteassi. Si tratta di Ettore Gliozzi del Monza – con cui si parla anche del centrocampista Tommaso Morosini – e di Gianmarco Zigoni in uscita dal Venezia. Lo riferisce Parlandodisport.it