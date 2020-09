Modena, Sghedoni: "Abbiamo allestito un gruppo che può lottare per la promozione"

vedi letture

Romano Sghedoni, presidente del Modena, ha parlato delle ambizioni del club emiliano per questa stagione attraverso le colonne de La Gazzetta di Modena: "Abbiamo lavorato per allestire un gruppo in grado di lottare per la Serie B. Ce la metteremo tutta perché vogliamo vincere, è inutile raccontare balle, l’obiettivo è quello. Io non ho tempo di aspettare. Dobbiamo ancora prendere un attaccante che insieme a Scappini e Costantino comporrà un reparto offensivo di valore".