Modena, Sghedoni: "L'anno prossimo vogliamo essere tra le migliori"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il presidente del Modena Romano Sghedoni ha parlato ai microfoni di Radio Stella del futuro della società gialloblù dopo l’addio di Galassini: “Non mi aspettavo le sue dimissioni, qualcosa c’è stato, ma il rapporto è sempre stato buono. Non penso però che Morselli lo seguirà e lascerà il Modena. - continua Sghedoni come riporta Parlandodisport.it - Al di là di questo tutti sanno che cerco un socio che possa sostituirmi alla fine di questi tre anni. Quella attuale è una squadra che per più della metà può disputare un grande campionato nella prossima stagione. Il nostro obiettivo era quello di un anno di assestamento e incominciare ad entrare nel lotto delle migliori. Non si può certo promettere niente, ma faremo di certo tanti acquisti”.