Modena, Sghedoni: "Tifosi stiano tranquilli. Non avremo problemi. Ma in C sarà una strage"

vedi letture

Dalle colonne de La Gazzetta di Modena il presidente del Modena Romano Sghedoni ha preso la parola per fare il punto sulla situazione del calcio di Serie C a causa del blocco alle competizioni per la pandemia di Coronavirus: “Sarebbe bello portare a termine i campionati, magari anche con formule differenti e accorciando la stagione. A giugno e luglio si potrebbero recuperare le gare non disputate e finire così in maniera regolare. Il Modena e i suoi tifosi possono restare tranquilli che non avranno problemi, ma in Serie C ci sarà una strage perché si iscriveranno la metà delle squadre attuali. Caleranno le sponsorizzazioni, le campagne abbonamenti saranno ridotte e le entrate diminuiranno ancora. Il Modena è tranquillo, ma sarà dura per tutti. A me dispiace che i giocatori siano lontano dalle proprie famiglie, ma non possiamo fare nulla. Non ha alcun senso non lasciarli tornare a casa, si allenerebbero comunque individualmente come stanno facendo qui. Dopo il 3 aprile chi comanda dovrà cambiare le disposizioni, così è assurdo”.