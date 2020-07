Modena, si guarda in casa Reggiana: da Zamparo a Radrezza sono 5 gli obiettivi

vedi letture

Con Simone Rossetti e Carlo Ferrario ormai fuori dai piani tecnici del nuovo corso in casa Modena, il direttore sportivo Luca Matteassi è alla caccia di nuova linfa e gol per il reparto offensivo della squadra di Mignani. Oltre a Vano del Carpi e Corazza della Reggina il dirigente gialloblù sta sondando altri profili che possano ben adattarsi al gioco dell’allenatore. Nella vicina Reggio Emilia giocano infatti due calciatori che piacciono non poco al Modena: Stefano Scappini e Luca Zamparo. Con il primo favorito sul secondo anche per una questione di costi.

Lo riferisce la Gazzetta di Modena spiegando che Matteassi punta anche altri tre giocatori che hanno conquistato la promozione in Serie B con la Reggiana: Alessandro Favalli, esterno classe ‘92, Riccardo Martinelli, difensore classe ‘91, e Igor Radrezza, fantasista classe ‘93.