Modena, si lavora alla permanenza di Tulissi. Possibile rinnovo del prestito dall'Atalanta

Il Modena e Tiziano Tulissi potrebbero continuare ancora assieme nella prossima stagione. Come riporta Il Resto del Carlino il club emiliano starebbe lavorando con l'Atalanta, proprietaria del cartellino, per il rinnovo del prestito per la prossima stagione. Il giocatore, punto fermo del tecnico Mignani, sarebbe felice di continuare in gialloblù essendosi trovato bene con l'ambiente e dal suo entourage filtrerebbe ottimismo per la buona riuscita della trattativa.