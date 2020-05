Modena, si pensa al futuro: occhi sull'ex Piacenza Pergreffi

Il Modena si muove per gettare le basi del futuro. Il club gialloblù, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, sta pensando ad Antonio Pergreffi: il difensore ex Piacenza è un profilo interessante anche per via della sua esperienza e potrebbe far comodo per rinforzare il pacchetto arretrato.