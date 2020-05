Modena, si punta forte sul duo Matteassi-Franzini per la prossima stagione

Il Modena sembra voler ripartire da due ex piacentini nella prossima stagione. Secondo quanto riferito dai colleghi de Il Giornale infatti la società gialloblù avrebbe scelto per la poltrona di direttore sportivo Luca Matteassi, fresco d'addio con il club biancorosso. Il dirigente porterebbe con sé il tecnico Arnaldo Franzini che in questi giorni sta risolvendo il proprio rapporto con il Piacenza. Il duo avrebbe il compito di guidare il Modena verso un campionato di vertice con l'obiettivo di conquistare la promozione in Serie B.