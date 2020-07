Modena, si sogna un grande colpo in avanti: Corazza della Reggina

vedi letture

Il Modena per la prossima stagione starebbe pensando a un grande colpo per l’attacco. Si tratta, come riferiscono i colleghi di Tuttoc.com, di Simone Corazza fra gli artefici della promozione della Reggina in Serie B con 14 reti in 25 presenze. Il classe ‘91 rischia infatti di non avere spazio nell’attacco calabrese nella prossima stagione e potrebbe essere sacrificato con il Modena pronto ad approfittarne visto che da lo sta corteggiando con insistenza da tempo.