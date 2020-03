Modena, Sodinha: "Spero di abbracciare presto i miei cari. Futuro? Mi piacerebbe restare"

vedi letture

Il fantasista del Modena Felipe Sodinha ha parlato di come ci si allena ai tempi dell'emergenza Coronavirus a Casa Gialloblù soffermandosi poi anche sul futuro: “La situazione è difficile, stare lontani dalla propria famiglia pesa tanto per tutti, ma è un sacrificio che dobbiamo fare per uscirne il prima possibile. Spero che passo presto questo momento per abbracciare i miei cari. A Brescia la situazione è critica e l'allerta massima, mentre in Brasile il presidente ha deciso di riaprire tutto perché, a differenza di Italia e Europa, la struttura del paese è meno forte. - continua Sodinha come riporta Parlandodisport.it - Modena? È una piazza importante, i tifosi ti fanno sentire un grande affetto ed è veramente molto bello. Siamo un gruppo bello e compatto e possiamo fare bene e migliorare il piazzamento quando torneremo in campo. Qui mi trovo veramente bene, la società è seria e la città fantastica. Non dipende da me, ma se i dirigenti vorranno io sarò ben felice di restare qui a Modena”.