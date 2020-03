Modena, Tulissi: "Non so in che modo, ma spero si finisca il campionato"

Dalle colonne del Resto del Carlino, l'attaccante del Modena Tiziano Tulissi, ha raccontato di come vivendo questo periodo di emergenza sanitaria. Il centravanti ha parlato della distanza dalla famiglia, originaria di Bergamo, degli allenamenti casalinghi e dello stop forzato al campionato: "Sono in ansia. Non è facile vivere questa situazione da lontano, i miei genitori mi tengono aggiornato e mi raccontano cosa succede ogni giorno e non è per niente bello. I numeri delle ultime ore sembrano buoni, ma il momento è brutto. Sono certo che sapremo rialzarci. Siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo rispettare quel che ci è stato detto. Certo, sarebbe stata un’altra cosa poter passare questi giorni in famiglia ma ci adattiamo. Non sarà facile tornare in campo, chi troverà la miglior condizione nel minor tempo possibile la spunterà sulle altre. In un modo o nell’altro, credo che la soluzione più logica sia provare a terminare il campionato, se le condizioni lo permetteranno. Chiuderlo qui creerebbe delle problematiche, non tutti sarebbero contenti soprattutto chi stava lottando per qualcosa. Non so in che modo, ma spero si finisca".