Modena, Zironelli furioso: "Prestazione indegna. Rubato un punto"

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Nonostante il pareggio strappato in extremis grazie a Sodinha il tecnico del Modena Mauro Zironelli non è felice della prestazione del suo Modena contro l'Arzignano e nel dopo gara a sfogato tutta la propria rabbia con un'onestà rara da trovare nel calcio odierno: “È stata una prestazione imbarazzante, così non si va da nessuna parte. Io per primo mi prendo tutte le responsabilità, ma chi si gestisce d’ora in poi viene messo fuori rosa. Sono imbarazzato io ad aver visto una cosa del genere. Abbiamo fatto cagare, giocavamo solo palloni all’indietro, senza mai riuscire ad andare avanti. - continua Zironelli come riporta la Gazzetta di Modena – C'erano calciatori che avevano paura, hanno ragione i tifosi a dire che meritano di più, anzi dovremmo dargli indietro i soldi del biglietto dopo questa prestazione indegna. Abbiamo rubato un punto”.