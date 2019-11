© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un solo punto dalla zona playoff, 17 quelli complessivi centrati in 14 gare, ma dal Modena di mister Mauro Zironelli ci si aspettava sicuramente id più. E non è bastato il successo di ieri sul Fano per esentare il tecnico dalla contestazione dello stadio "Braglia", che ha accompagnato la sua uscita dal terreno di gioco con dei fischi. "I fischi della Curva? Io devo andare avanti a fare il mio lavoro con la squadra che ho a disposizione, cercando di migliorarla il più possibile”, questo il suo commento nel post gara, ripreso da modenasportiva.it.

La panchina, per stavolta, è nuovamente salva, ma i rapporti con la piazza sono ai minimi termini.