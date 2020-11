Modesto: "Mi piace il modulo a 3 dietro. Gasp, Mazzarri e Juric mi hanno dato tanto"

Il tecnico della Pro Vercelli Francesco Modesto ha parlato ai microfoni di Sky Sport di come il suo passato da calciatore abbia influenzato il suo modo di allenare a partire dal modulo utilizzato nelle sue squadre: “Da calciatore ero un gregario, uno dei tanti, un giocatore di corsa e spesso ho giocato in squadre con una difesa a tre. Da allenatore mi rivedo molto in questo modulo, il mio modo di essere allenatore rispecchia quanto ho vissuto da giocatore. Modelli? Allenatori come Gasperini, Mazzarri e Juric mi hanno dato tanto. - conclude Modesto parlando dell’avvio del campionato - I risultati sono ottimi, ma dobbiamo proseguire il nostro percorso, valorizzare i giovani e andare avanti".