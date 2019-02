Momente: "Cerco un progetto serio. Offerte dalla dalla C spagnola"

© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

Intervistato da TuttoC.com l'attaccante Matteo Momentè, svincolatosi dalla Virtus Verona, ha parlato del proprio futuro aprendo alla possibilità di un'esperienza all'estero: "Sto valutando diverse proposte. Ne ho un paio in ballo in Serie C, ma è chiaro che avendo vissuto situazioni difficili negli anni passati devo valutare bene la scelta. Voglio sposare un progetto serio, ho 32 anni e non posso più sbagliare. Mi è arrivata anche un'offerta importante dalla Serie C spagnola e confesso che ci sto pensando perché potrebbe essere davvero una bella esperienza. Comunque sceglierò a breve il da farsi perché la voglia di giocare è tanta".