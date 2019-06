© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terza vittoria in altrettante gare per l'Olanda, che chiude così il girone E a punteggio pieno. 2-1 il punteggio finale contro il Canada, grazie alle reti di Dekker e Beerensteyn. Il Canda chiude quindi al secondo posto. Il Camerun vince 2-1 contro la Nuova Zelanda grazie ad una rete di Nchout in pieno recupero. Nuova Zelanda eliminata, il Camerun può ancora sperare di passare il turno.

Camerun-Nuova Zelanda 2-1

Olanda-Canada 2-1

CLASSIFICA

Olanda 9

Canada 6

Camerun 3

Nuova Zelanda 0