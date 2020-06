Monopoli, ag. Donnarumma: "Concentrato sui play off. Il suo obiettivo è giocare in Serie B"

vedi letture

Daniele Donnarumma, esterno classe ‘92 del Monopoli, è uno dei nomi più caldi di questo primo scorcio di calciomercato con diversi club che lo hanno messo nel mirino sia in Serie B sia in Serie C come Bari, Catanzaro, Reggina e Pescara. Intervistato da Pianetaserieb.com il suo agente Gianfranco Cicchetti ha parlato così delle prospettive del centrocampista: “Per ora stiamo parlando di semplici e eventuali gradimenti, nulla di più. Il mercato è ancora lontano, al momento il ragazzo è concentrato solo ed esclusivamente sui play off del Monopoli, poi si vedrà a tempo debito. Merita la Serie B, è il suo obiettivo e credo che sia il giusto epilogo agli ultimi anni da protagonista che ha fatto tra Mantova e Monopoli“.