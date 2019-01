Monopoli, Bei nel mirino di Gubbio ed Alessandria

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

E' in scadenza col Monopoli al 30 giugno 2019 il difensore Mattia Bei (classe 1996) e il Gabbiano potrebbe rischiare di perderlo già in questa sessione di mercato: secondo quanto raccolto da TuttoC.com il giocatore - in biancoverde dall'estate 2016 - sarebbe infatti entrato nel mirino di Gubbio ed Alessandria.