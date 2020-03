Monopoli, è qui la festa? Il Gabbiano silenzioso che sta scalando la classifica

Bari e Reggina per la corsa al primo posto, la crisi della Ternana, il momento a fasi troppo alterne del Catania, il caso societario dell'Avellino: troppo spesso, il Girone C di Serie C è condensato in queste situazioni, che comunque stanno catturando le attenzioni per l'importanza generale che hanno.

Ma a ben guardare c'è anche altro, ed è un "altro" che è prepotentemente tornato alla ribalta dopo la domenica calcistica.

Una domenica che ha visto la Reggina cadere nuovamente in casa, dopo poco più di un mese dal ko interno con la Virtus Francavilla, registrato il 22 gennaio. La terza sconfitta complessiva degli amaranto, ma è errato concentrarsi solo su questo, nel bene o nel male che se ne voglia ragionare, perché dovrebbe avere maggior merito la squadra che la Reggina l'ha battuta, quel silenzioso Monopoli che sta scalando la classifica, e che si trova ora a -2 dal secondo posto, con la bellezza di 57 punti. Che sono poi solo nove di distacco dalla capolista... Reggina, appunto.

Prima Salvemini e poi Piccinni hanno archiviato la pratica in un ostico stadio come il "Granillo", al cui ha fatto da contraltare un "Veneziani" che, al rientro della squadra in città ha accolto la stessa e mister Giuseppe Scienza con una grande festa.

Nessuno oggi può sapere come andrà a finire, ma di sicuro qualcosa di importante il Gabbiano lo sta costruendo. E la necessità di porre un limite ai sogni non c'è. Per nessuno.