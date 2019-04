© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Intervistato da Tuttoc.com l'attaccante del Monopoli Federico Gerardi ha parlato della stagione vissuta fin qui dai pugliesi e delle aspettative in vista dei play off: “A livello personale volevo fare qualcosa in più, ma accetto come sono arrivato a questo punto. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, il quinto posto è un buon piazzamento per i play off. Abbiamo fatto un buon cammino. Il nostro obiettivo era arrivare nelle prime sei posizioni, ora daremo tutto in queste partite e nei play off ce la giocheremo al meglio. - conclude Gerardi parlando di un campionato anomalo con tanti recuperi e interruzioni - Devi comunque dare il 100% anche con queste difficoltà qui. Con serenità accetti queste situazioni anche se inevitabilmente hanno influenzato il campionato. Ad esempio la Viterbese ha iniziato a giocare a novembre e noi ci siamo ritrovati a giocare contro di loro nel giro di 20 giorni. Ma come detto accetti serenamente e dai il massimo".