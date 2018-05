Monopoli, il ds Pelliccioni: "Continuare qui è la cosa più giusta"

© foto di Matteo Bursi

All'interno della kermesse 'Premio Malafemmena', tenutasi ieri a Pozzuoli, l'Adicosp (Associazione direttori collaboratori sportivi) ha assegnato il premio come miglior direttore sportivo della Serie C ad Alfio Pelliccioni, direttore del Monopoli, che ha poi parlato ai microfoni di TuttoC.com.

Importante riconoscimento quello che ha ottenuto, premia la sua lunga esperienza in categoria. "Effettivamente ormai sono uno specialista in C (ride, ndr)! Questo premio è un onore, almeno qualche risultato nel mio ambito lo ottenuto e fa piacere vedere che c'è chi si accorge del tuo lavoro".

Se ne è accorto anche il Monopoli. Come commenta il rinnovo? "Monopoli è stata la mia prima avventura al sud, è onestamente a inizio stagione non ci speravo neanche io. La società mi aveva dato come obiettivo la salvezza, ma siamo andati oltre e continuare questo percorso era la cosa più giusta, dovevamo proseguire quanto fatto per cercare di fare ancora meglio. Comunque è stata un'annata di grande soddisfazione".

Chi vede favorito per la vittoria dei playoff? "Credo che alla fine la spunterà l'Alessandria".