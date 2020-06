Monopoli, Laricchia: "Andassimo in B avremmo risolto tutti i nostri problemi"

vedi letture

Analisi dei playoff di Serie C sulle colonne de La Gazzetta dello Sport affidata ad Alessandro Laricchia, amministratore unico del Monopoli: "Non ci attendiamo ritmi forsennati - spiega -, sarà decisiva la capacità tattica. Favorite? Bari, Reggiana e Carpi, ma occhio a Padova, Triestina e Catanzaro". Sul futuro del Gabbiano ha quindi evidenziato: "Dipende se avremo pubblico, sponsor e credito d'imposta. Non è facile mantenere i big, nel caso di partenze saranno comunque sostituiti con elementi in grado di mantenere in alto il Monopoli. Certo, andassimo in B, avremmo risolto tutti i problemi".