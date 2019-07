Monopoli, Laricchia: "Trattativa in salita per Saraniti. Ma seguiamo Petta"

© foto di Gabriele La Torre

Nel corso della trasmissione di Canale 85 Speciale calciomercato, come riferisce tuttocalciopuglia.com, è intervenuto l'AU del Monopoli Alessandro Laricchia, che ha tracciato un punto sul mercato dei biancoverdi:

"Dobbiamo completare la rosa con degli elementi di qualità. Stiamo seguendo dei profili importanti: cercheremo di puntellare la rosa con degli acquisti mirati. Abbiamo acquistato Maistrello, la trattativa per portare Saraniti non è semplice: parliamo di una trattativa pluriennale con cifre importanti. Sondiamo il mercato anche per un'altra punta. A centrocampo ci saranno degli interventi importanti mentre in difesa è Petta uno degli obiettivi per rinforzare la nostra rosa".