Monopoli, Lopez: "Troppi presidenti pensano solo ai propri interessi. Serve buon senso"

Il patron del Monopoli Onofrio Lopez ha parlato ai microfoni di Tuttoc.com dell'incertezza che sta vivendo il calcio italiano e la Serie C chiedendo a tutti di farsi un esame di coscienza e usare buon senso in questo momento: “In questo momento drammatico per il nostro paese leggo e sento di presidenti che pensano esclusivamente ai propri interessi in barba a quanto sta accadendo attorno a noi. Proseguire i campionati, disputare i play off, effettuare un sorteggio, retrocessioni sì o no, ma quando ci faremo un esame di coscienza? - continua Lopez – Si contano ancora 300 deceduti al giorno, nostri concittadini, c'è tanta gente a casa senza lavoro o in cassa integrazione, altre persone che lo perderanno e noi pensiamo a ripartite a ogni costo. Leggo quotidianamente di pressioni al Ministro dello Sport, ma nessuno pensa agli operatori sanitari, medici, infermieri, che ogni giorno lottano in prima fila rischiando per salvare la vita a tanta gente che in questo momento sta soffrendo a causa di questo maledetto virus. È il momento di usare il buon senso, diamo spazio alle priorità, per ricominciare a prendere in mano le nostre vite".