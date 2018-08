Monopoli, Mavretic è sul piede di partenza

© foto di Gabriele La Torre

Potrebbe dire presto addio al Monopoli il giocatore sloveno Til Mavretic. Secondo quanto riferisce il sito tuttocalciopuglia.com, il portiere potrebbe lasciare (anche per un prestito, ma dopo un eventuale rinnovo del contratto) i colori biancoverdi: sembra che il classe '97 non rientri nei piani tecnico-societari e, in caso di permanenza, finirebbe fuori lista.