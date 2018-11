Monopoli, Montinaro: "Obiettivo play off, ma non ci poniamo limiti"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Gabriele La Torre

Con un gol a pochi minuti dal termine, Matteo Montinaro ha deciso a favore del Monopoli la sfida di sabato al "Veneziani" contro la Sicula Leonzio. TuttoC.com ha intervistato in esclusiva il centrocampista biancoverde:

Partiamo dal gol, bello segnare a ridosso del novantesimo una rete da tre punti?

"Sono molto contento per il gol, negli ultimi minuti poi è sempre più bello. E ovviamente con la soddisfazione di aver contribuito alla vittoria della squadra, che era la cosa fondamentale".

Ci stai prendendo gusto ad entrare dalla panchina e segnare. E' già il secondo.

"Sì, anche con la Paganese ero entrato e avevo fatto gol. Curiosamente è ricapitato anche sabato contro la Sicula".

Nella scorsa stagione forse qualche presenza in più da titolare. A Monopoli c'è maggiore concorrenza?

"La squadra è davvero forte e completa. I giocatori in rosa sono tutti di livello, la concorrenza c'è ovviamente, bisogna dare il massimo e non sempre è facile trovare spazio. Ma lavoriamo uniti, siamo compatti e tra noi non ci sono rivalità".

Squadra in netta crescita, due vittorie consecutive, tre se contiamo la Coppa, e due pareggi contro Catania e Catanzaro. Siete più convinti dei vostri mezzi?

"Lo eravamo anche precedentemente, ci allenavamo già al massimo, consapevoli di essere forti. Magari ad inizio torneo non sono arrivati i risultati che volevamo, a volte per sfortuna o perché non riuscivamo a far gol. Ma sappiamo di essere una squadra di qualità, che può davvero giocarsela con tutte".

Il Monopoli nello scorso torneo ha chiuso con un ottimo sesto posto. L'obiettivo è fare ancora meglio?

"Il traguardo prefissato è raggiungere i play off. Lavoriamo di settimana in settimana e di gara in gara per ottenere il massimo. Più avanti capiremo in che situazione ci troviamo e a che obiettivo poter aspirare effettivamente. Non ci poniamo limiti, realisticamente puntiamo alle prime cinque o sei posizioni".

Prossimo avversario la Virtus Francavilla, che gara ti aspetti?

"Stiamo preparando questa sfida come tutte le altre, con molta attenzione, studiando i particolari. Mi aspetto una gara difficile, loro in casa possono risultare particolarmente ostici. Chiaro però che noi andremo lì con l'obiettivo di far punti".

Con Montinaro che si candida per un posto da titolare?

"Questo non lo so, bisogna ovviamente vedere cosa deciderà mister Scienza. Da parte mia mi allenerò al massimo come sempre per farmi trovare pronto".