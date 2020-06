Monopoli, negativo anche il quarto ciclo di tamponi anti Covid-19

vedi letture

Buone notizie in casa Monopoli, con la società che si sta preparando in vista dei playoff, dove approderanno come terza classificata alla Fase Nazionale degli stessi. Il club biancoverde ha fatto sapere che anche il quarto ciclo di tamponi anti Covid-19 è risultato negativo per tutto il gruppo squadra.