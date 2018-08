Monopoli, obiettivo Gerardi per l'attacco

Antonio Floro Flores e il Chievo Verona, addio. L’attaccante qualche settimana fa ha risolto il suo contratto con la società gialloblù. Una reazione d’orgoglio, ma anche un segnale per far capire che è vivo e ha ancora tanto da dare al calcio italiano. Al di là di stipendi e contratti....

Serie B, i finali: vittorie per Foggia e Cittadella, pari tra Ascoli e Cosenza

Le pagelle dell'Ascoli - L'attacco non ferisce, Brosco risolve

Le pagelle del Cosenza - Maniero punge ma non basta, bene Tutino

Spezia, ripresa dei lavori fissata per lunedì pomeriggio

Il Sannio: "Benevento a Lecce per esorcizzare il pericolo degli ex"

Cittadella, Gabrielli: "I nuovi arrivati sono profili giusti per la squadra"

Cremonese, tegola in attacco: trenta giorni di stop per Montalto

Benevento-Lecce, le formazioni: out la Mantia. Tridente per Bucchi

Livorno, in attacco è fatta per Raicevic

Coda: "Oggi non si è visto il vero Benevento, bene la reazione"

Lecce, Liverani: "Partita eccezionale per 70 minuti, calo fisico ci sta"

Benevento, Bucchi: "Nel primo tempo non siamo stati noi"

Secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport il Monopoli avrebbe messo nel mirino Federico Gerardi , centravanti '87 appena svincolatosi dal Pordenone, per rinforzare il proprio reparto offensivo dopo la firma di Salvemini col Potenza.

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy