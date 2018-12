Monopoli, Paolucci: "Sfruttiamo al meglio il trend positivo. Rieti? Vivace"

© foto di Giuseppe Scialla

Lorenzo Paolucci, centrocampista del Monopoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale TuttoCalcioPuglia.com: "Siamo passando un periodo positivo, dobbiamo sfruttarlo al meglio per fare un pensierino in vista dei playoff. Rispetto all'anno scorso mi sento in crescita, devo tuttavia fare qualcosa in più rispetto allo scorso anno e dimostrare il mio valore. Mi piacerebbe trovare al più presto la via del gol, mi manca. Sounas? Da lui apprendo tanto, prendo spunto dalle sue giocate e cerco di seguire i suoi consigli. Poi sta a me metterci del mio. Il Rieti? Gioca bene, anche loro stanno passando un buon periodo ma sono vivaci. Possono segnare tanto ma anche subire altrettanto. In questi giorni senza dubbio li studieremo al meglio. Non dobbiamo prendere questa partita sottogamba, l'affronteremo al 100% consapevoli della nostra forza. Il -2? Dispiace, ma tutto è alle spalle. Stiamo facendo del nostro meglio per guardare sempre e comunque in alto. Il gruppo è unito, compatto. Questa è una forza fondamentale".