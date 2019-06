Alain Baclet è un profilo di mercato che piace molto al Monopoli, anche se oggi Maurizio De Rosa, procuratore dell'attaccante francese classe '86 della Reggina, ha voluto smorzare un po' gli entusiasmi dei pugliesi, parlando a reggionelpallone.it: "Noi rispettiamo la volontà del direttore, ma allo stesso tempo si rispettano anche i contratti. Allan Baclet resterà alla Reggina, c’è un contratto firmato lo scorso gennaio, che scade nel 2021. Il ragazzo è molto motivato, vuole dare un grande contributo alla realizzazione del progetto del Presidente Gallo che è quello di tornare in Serie B. Monopoli? A me non è stato comunicato niente, quindi è inutile parlare di una cosa riguardo la quale non ho contezza”.