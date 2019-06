© foto di Giuseppe Scialla

Tornerà al Parma dopo il prestito alla Casertana, ma il suo futuro potrebbe essere nuovamente nel girone meridionale di Serie C. Parliamo di Antonio Vacca. Il centrocampista classe '90 nativo di Napoli, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di ViaEmilia, è il primo nome per la mediana dell'ambizioso Monopoli. Il club pugliese, infatti, vorrebbe costruire un roster di tutto rispetto per puntare ancora una volta agli spareggi promozione.