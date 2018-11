Monopoli, pronto il ricorso contro la penalizzazione di due punti

Fonte: TuttoC.com

© foto di Gabriele La Torre

Superato il turno in Coppa Italia, a spese della Virtus Francavilla, per il Monopoli si profila un weekend di riposo visto che nel prossimo turno la squadra di Scienza non scenderà in campo. Nel frattempo la società pugliese ha già pronto il ricorso contro la penalizzazione di due punti in classifica e l'inibizione di sette mesi al presidente Mastronardi.