Monopoli, Sarao: "Stagione emozionante, testa al Francavilla"

© foto di Gabriele La Torre

Manuel Sarao, attaccante del Monopoli, intervenuto ad Antenna Sud-Canale 85, come riportato da Tuttocalciopuglia.com, ha dichiarato: "Speravamo in un risultato diverso del Trapani, ma abbiamo pensato per il resto a giocare la nostra partita. Il sesto posto va comunque bene. La stagione? E' stata emozionante, ma il bello deve ancora venire e ce lo meritiamo. Siamo contenti ovviamente perla vittoria contro il Lecce ma ora il pensiero è già proiettato verso la sfida contro il Francavilla. Rimpianti? Sicuramente il filotto di sconfitte e la discesa dal secondo posto in classifica. Ma abbiamo tirato fuori il carattere nel momento più difficile".