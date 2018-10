Monopoli, Scienza: "Abbiamo avuto diverse occasioni clamorose"

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Il tecnico del Monopoli Giuseppe Scienza ha commentato il pareggio contro il Trapani: "Il Trapani veniva da una striscia di risultati che li faceva sentire molto forti. In realtà non ricordo nessuna parata di Pissardo nel primo tempo, noi invece ne abbiamo avute di clamorose. Le cose sono poi cambiate nella ripresa. I siciliani sono pericolosi, ma abbiamo retto l'urto. Usciamo rafforzati dall'esito di questa partita, stiamo crescendo. Pissardo? Bravissimo, almeno un paio di interventi provvidenziali. Ha fatto un'ottima partita. Torno a casa con entusiasmo ed in attesa della condizione migliore per tutti. Non solo per Sounas e Scoppa, ma anche per i nuovi arrivati. Fortunatamente abbiamo tanti interpreti a disposizione, buona è stata anche la prestazione dell'attacco nonostante le occasioni sprecate. Certo potevamo fare meglio. Mendicino? Sta recuperando. Per il resto non ci resta che rompere il ghiaccio per decollare ancora in questo campionato".