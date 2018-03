Monopoli, Scienza: "Abbiamo un sogno che sta per realizzarsi"

© foto di Loris Cerquiglini/LR Press

Giuseppe Scienza, tecnico del Monopoli, ha analizzato così il momento vissuto dalla squadra dopo la vittoria contro il Rende: “E’ un privilegio allenare questi ragazzi, e lo confermo anche oggi. Nonostante alcune assenze importanti l’intero gruppo ha dimostrato tanta voglia di vincere, soprattutto nel finale quando in campo c’erano dei giovanissimi che hanno dato più del massimo. Sono orgoglioso di questa prestazione, il Rende è una squadra forte e organizzata in un campo difficile, e con un pizzico di fortuna nel segnare al 92′ posso dire comunque che i tre punti sono meritati. Auguro a tutti i nostri tifosi una serena Pasqua, questa vittoria è dedicata a voi che ci seguite quotidianamente. Abbiamo un sogno che sta per realizzarsi, e potremo coronarlo solo grazie al vostro caloroso sostegno”.