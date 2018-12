Monopoli, Scienza: "Cavese zemaniana, sarà un match complicato"

Fonte: TuttoC.com

Giuseppe Scienza, tecnico del Monopoli, è intervenuto in conferenza stampa a 24 ore dalla sfida con la Cavese: "Non credo che la sentenza della Corte d'Appello influirà nè in positivo nè in negativo, siamo mortificati, dispiaciuti e anche arrabbiati perchè i punti che facciamo sul campo sono frutto di lavoro, grande impegno e sacrificio. Perderli così non è qualcosa di piacevole. Mi è capitato anche nella mia carriera da calciatore ma allora avevo alle spalle una società fantasma, qua invece c'è un presidente attento che è in crisi per quanto è successo. Andremo a giocare la partita a prescindere da questo però due punti in più sicuramente pesano. Berardi e Mavretic sono gli unici infortunati, gli altri saranno tutti a disposizione. E' la settimana con meno giocatori ai box di questi ultimi due mesi. Berardi è in ripresa e dovrebbe essere a disposizione per la prossima partita. La Cavese mi piace, gioca con un 4-3-3 zemaniano, molto offensivo. Si vede che c'è un lavoro alle spalle molto importante, ha un direttore sportivo che sbaglia poco e un allenatore che sta facendo un ottimo lavoro. La squadra gioca bene, ha gamba, freschezza e morale. In casa loro hanno qualcosa in più. Sarà una partita molto complicata".