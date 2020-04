Monopoli, Scienza: "Difficile chiudere la stagione, ma si potrebbe fare uno sforzo per i play off"

Il tecnico del Monopoli Giuseppe Scienza ha parlato ai microfoni di Raisport della difficile situazione che vive il calcio italiano e delle soluzioni che ancora non sono state trovate: “Sembra che la soluzione dei problemi in Italia sia togliere gli stipendi al mondo del calcio. Io credo che tante squadre, come la nostra, siano andate incontro ai club, per salvaguardare il futuro del nostro mondo. Abbiamo bisogno di soluzioni, di capire se il progetto di cassa integrazione possa garantire ha chi ha gli stipendi bassi un salario dignitoso. Sono mesi che si parla di cose del genere e non ci sono risposte. Bisogna che in qualche modo si provi a ripartire, giustamente rispettando i protocolli, perché la gente ha bisogno dello sport, non il calcio, ma lo sport in generale. Bisogna trovare delle soluzioni. Di chiacchiere ne sono state fatte molte, ma di soluzioni ne ho viste poche. - continua Scienza come riporta Tuttoc.com – Serie C? Ripartire e concludere la stagione mi sembra piuttosto difficile per non dire impossibile. Però almeno i play off si potrebbero disputare con i giusti criteri di sicurezza. Giocarsela tramite sorteggio sarebbe un affronto a tutti noi che facciamo del calcio il nostro lavoro principale. Si potrebbe dire che le prime tre vadano in Serie B ma questo sicuramente lascerà scontento qualcuno e questo accadrà per ogni decisione presa. Per questo io propongo dei play off, nel momento in cui si stabilisce una prima in classifica".