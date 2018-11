Monopoli, Scienza: "Entrambe le squadre non hanno ma mollato"

Dopo il pareggio nel derby contro la Virtus Francavilla, il tecnico del Monopoli Giuseppe Scienza ha dichiarato: “Entrambe le squadre non hanno ma mollato, né il Francavilla sull'1 a 2, né noi sul 3 a 2 per loro, quindi ne usciamo tutte e due molto bene, anche se capisco il rammarico dei nostri avversari per il gol subito a tempo scaduto. Per me il pari è sostanzialmente giusto, noi eravamo abbastanza in controllo quando eravamo in vantaggio per 2 a 1 poi abbiamo combinato un pasticcio che ha riportato in partita il Francavilla che, essendo una squadra di tono, ha poi meritato il vantaggio. È ovvio che il gol al 95' confonde un po' le cose. Per l'arbitro era difficile, ci aveva chiesto di dargli una mano visto che il terreno di gioco era insidioso, ma a parte qualche cartellino un po' frettoloso ed un giallo non dato nel primo tempo, non mi sento di criticarlo più di tanto anche perché ha avuto un buon atteggiamento dal punto di vista verbale sia con noi che con il Francavilla. In occasione del gol dell'1 a 1 l'idea era di muovere la palla ma siamo stati fortunati perché la palla è stata messa lenta e siamo stati agevolati dall'errore del Francavilla”.