Monopoli, Scienza: "Felice della condizione dei miei"

Fonte: TuttoC.com

Alla vigilia del match interno contro il Matera, il tecnico del Monopoli Giuseppe Scienza ha parlato in conferenza stampa, proprio in vista della gara contro i lucani:

"Domani rienterà Fabris, non ha i 90' nelle gambe, ma per uno spezzone c'è. Assente invece Berardi, così come De Angelis. Non voglio avere fretta con gli acciaccati, voglio evitare ricadute, come nel caso di Sounas. Questo girone è complicato oltre la classifica, il Matera ha fatto dei risultati importanti, vedasi il pareggio di Potenza. Ha giocatori di esperienza che possono far bene, così come elementi interessanti. Dal punto di vista della rosa, parliamo di un collettivo importante. Poi non mi esprimo sui problemi societari. Domani abbiamo comunque molte chance di fare un'ottima partita. Loro hanno cambiato molto dal punto di vista tattico nelle ultime settimane, si sanno adattare agli avversari. Si difendono bene, noi dovremo essere bravi nelle situazioni di uno contro uno. Sono contento della condizione fisica di Gerardi, sono felice che stia bene e che abbia segnato. Ha lavorato bene e si propone per un posto da titolare, come Doudou e Mendicino. Sono anche soddisfatto della salute del mio centrocampo, ho tante soluzioni a disposizione. Pissardo? Dopo l'errore del passato fine settimana è comunque stato tranquillo, ha lavorato bene. Uno sbaglio non può cancellare le tanti prestazioni di livello che lo hanno classificato come uno dei migliori portieri della categoria. Ha reagito alla grande, ma d'altronde chi vuole fare il calciatore ad alti livelli deve sapere che i momenti vanno gestiti, sia quelli belli che quelli meno belli. Tour de force nelle prossime settimane? Dovremo essere previdenti ed organizzare bene il lavoro settimanale. Noi siamo a nostro agio contro squadre che se la vengono a giocare, se troviamo un avversario che si chiude possiamo fare un po' più di fatica, ma la nostra bravura si misurerà anche in questo, in quanto saremo capaci di scardinare difese compatte".