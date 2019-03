© foto di Giuseppe Scialla

Alla viglia della gara contro il Bisceglie, il tecnico del Monopoli Giuseppe Scienza ha commentato: "Noi dobbiamo giocare indipendentemente dall'avversario. Sarà comunque difficile e dovremo avere i ritmi alti oltre a grande precisione in fase di costruzione. Non sarà facile perché il nostro campo non ci facilita in questo tipo di gioco, ma dobbiamo mettere in campo tutto quanto fatto di buono in questa settimana di lavoro. Il pareggio di Viterbo ha dato grandi spunti ai giocatori".