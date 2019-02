Dopo la sconfitta contro il Catanzaro, il tecnico del Monopoli Giuseppe Scienza ha commentato in sala stampa: "Abbiamo retto contro una grande squadra, purtroppo dopo il goal ci siamo maggiormente aperti e abbiamo successivamente subito due ripartenze pericolose. È mancata un po' di vivacità nel cercare la giocata vincente. Peccato per il fuorigioco finale di Gerardi, ma nel primo tempo c’era un rigore su un suo tiro. In generale non mi è piaciuta la gestione della gara da parte dell’arbitro. Riguardo alle scelte: purtroppo Mangni si è allenato poco in settimana. Sono contento della prestazione della squadra, poche squadre sono venuti a Catanzaro a fare una gara come la nostra".