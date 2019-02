Monopoli, Scienza: "Siamo in emergenza. Viterbese squadra forte"

Fonte: TuttoC.com

Il Monopoli che sta attraversando un periodo complicato della sua stagione, una sola vittoria nelle ultime sei partite e in settimana è arrivata anche l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C, sfida domani la Viterbese alle 14:30 e deve fare i conti anche con diverse assenze. Non ci saranno sicuramente Donnarumma e Salvemini infortunati e Scoppa squalificato. In conferenza stampa il tecnico Giuseppe Scienza ha fatto il punto della situazione, svelando le condizioni dei tanti giocatori che erano in dubbio. Ecco le sue parole riportate dal portale tuttocalciopuglia.com:

"Recuperiamo Gerardi, pur non essendo al 100%. Oggi si è finalmente allenato con noi ed è tra i convocati. Idem Pissardo. restano indisponibili Ferrara e Montinaro. Il centrocampista stamattina stava meglio, ma non basta. Siamo un po' in emergenza, ma non è assolutamente un problema per me. La formazione? Chi ha fatto tutti i 120' a Potenza è sicuramente stanco, qualcosa cambierà. Zampa ne ha giocati 90', ma sono stati intensi. Chi al posto di Donnarumma? Andrà sostituito al meglio. Rota sulla fascia? E' una soluzione possibile, vedremo. La Viterbese? E' una delle squadre più forti del campionato, almeno a livello di nomi. la considero pericolosa. Un brutto cliente, una squadra scorbutica, tosta, di gamba. Mi preoccupano di più le eventuali assenze. Servirà molta sostanza da parte nostra, bisogna tornare a fare punti dopo domenica"